Следственный комитет России сократит управление, созданное для расследования преступлений высших чиновников и депутатов. Глава ведомства Александр Бастрыкин подписал приказ, понижающий статус Главного управления по расследованию особо важных дел. В нём служат 104 человека, большинство из сотрудников имеют звание полковников, а 15 — генерал-майоров. Об этом 3 апреля пишет газета "Коммерсантъ", копию приказа публиковал 31 марта анонимный телеграм-канал "Бывший следак".

Согласно документу, главное управление потеряло свой статус и вошло в другое, гораздо более крупное подразделение. При этом 104 человека в штате будут сокращены до 94. Их распределят между двумя подразделениями, одно из которых будет "генеральским", пишет газета.

Главное управление по расследованию особо важных дел было создано в 2016 году. По задумке оно должно было расследовать преступления, совершённые высшими чиновниками, судьями и депутатами. Но ему поручали и другие дела, которое ведомство считало самыми важными, например, уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального, теракт в метро Петербурга и расследование пожара в комплексе "Зимняя вишня".

По данным источников "Коммерсанта", реформа проводится в рамках подготовки передачи СКР от Бастрыкина к новому руководителю. Ещё в 2018 году ему исполнилось 65 лет, что по закону является предельным возрастом нахождения на службе. Однако его контракт был продлён.