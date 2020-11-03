Дойти до Кадырова и Путина. Новое расследование убийства Немцова

Адвокаты потерпевшей стороны в деле об убийстве Бориса Немцова намерены ходатайствовать о дополнительных следственных действиях в отношении ряда лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Как рассказал Радио Свобода один из них, Вадим Прохоров, поводом стало новое расследование обстоятельств убийства Немцова, опубликованное в понедельник изданием "Медиазона".

Из расследования, над которым журналисты "Медиазоны" работали вместе с проектом Scanner Project, следует, что объявленный в международный розыск Руслан Мухудинов, которого суд счел организатором убийства Немцова, находится в России и свободно перемещается по стране под другой фамилией – Гилаев. Впрочем, реальным организатором преступления адвокаты Жанны Немцовой неоднократно называли не этого человека, а выходца из влиятельной чеченской семьи и ближайшего соратника Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, племянника члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Ни следствие, ни суд так и не смогли допросить Геремеева. Не было даже известно, как он выглядит, но авторам расследования впервые удалось найти его фотографии.

Руслан Геремеев (слева) и Рамзан Кадыров, 2014 год. Фото из фейсбука родственника Руслана Геремеева Адама.

Геремеев, как и признанный виновным в убийстве Немцова Заур Дадаев, был офицером батальона (ныне – полка) "Север" внутренних войск РФ. В мае 2019 года он был внесен в санкционный список Минфина США на основании "Закона Магнитского". Люди, которых авторы расследования "Медиазоны" и Scanner Project считают причастными к преступлению, оказались тесно связаны не только с ним, но и с чеченской семьей Делимхановых: депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, которого называют вторым по влиятельности человеком в Чечне после Рамзана Кадырова, и его братом, командиром "Севера" Алибеком Делимхановым.

В публикации, которая основана на анализе биллингов телефонных звонков обвиняемых из материалов уголовного дела, называются имена еще нескольких человек, которые, как считают журналисты, также причастны к убийству, но ранее либо не попадали в поле зрения официального следствия, либо остались в уголовном деле лишь свидетелями. Это Асланбек Хатаев, который неоднократно общался с осужденными за участие в убийстве, Абдул Эльмурзаев, который вел слежку за Немцовым, но даже не был допрошен следователями, а также уроженец Дагестана Али Алиев и предприниматель Александр Дмитерко.

В 2017 году по обвинению в причастности к убийству Немцова суд приговорил к длительным срокам лишения свободы пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Уголовное дело против предполагаемого организатора убийства Руслана Мухудинова формально не закрыто и выделено в отдельное производство.

"Любое продвижение вверх ведет как минимум к Кадырову"

Адвокат Вадим Прохоров положительно отзывается о новом расследовании, которое помогло установить ранее неизвестных следствию людей, возможно, причастных к убийству Бориса Немцова.

"Это расследование в значительной мере позволяет продвинуться именно в установлении соучастников исполнения данного преступления. Например, по биллингам выявились фигуры, которые даже не упоминались в ходе расследования и, очевидно, были упущены следствием. По каким причинам – то ли по халатности, то ли из-за того, что следствие не могло использовать те компьютерные технологии, которые использовали журналисты, – сказать сложно. Разумеется, все соучастники этого преступления на всех уровнях должны понести ответственность. Я абсолютно убежден, что рано или поздно реально к расследованию данного преступления еще вернутся в России. На сегодняшний день выделенное уголовное дело [в отношении предполагаемого организатора убийства] расследуется явно, мягко говоря, ни шатко, ни валко, а, скорее всего, никак не расследуется".

По словам Вадима Прохорова, источники в следственной группе неофициально подтвердили ему, что Руслан Мухудинов, соцсети которого нашли авторы расследования "Медиазоны", действительно находится в России и живет под другой фамилией, хотя ранее СМИ сообщали о его бегстве в ОАЭ и даже смерти.

"Руслан Мухудинов, конечно же, соучаствовал в этом преступлении. По сути, это водитель Руслана Геремеева, и не более того. Правильно говорил один из подсудимых, Заур Дадаев, который, по версии следствия, стрелял в Немцова: "По званию я гораздо выше Мухудинова. Как могло получиться так, что я ему подчинялся?" Впрочем, справедливости ради, следствие назвало организатором не только Мухудинова, но и других "неустановленных лиц". Он скорее он является соучастником, соисполнителем, но и его не особо ищут".

На этом фото, как утверждается в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project, разыскиваемый российскими властями организатор убийства Немцова Руслан Мухудинов, который сейчас живет в России под фамилией Гилаев:

"Для нас, адвокатов, связь исполнителей и организаторов убийства с главой Чечни Рамзаном Кадыровым очевидна. Еще в июле и в сентябре 15-го года тогдашний руководитель следственной группы [Игорь Краснов] планировал предъявить обвинение Руслану Геремееву, который являлся, с нашей точки зрения, реальным организатором убийства. Оба раза эта идея была отклонена председателем Следственного комитета Бастрыкиным: якобы на Геремеева недостаточно улик, хотя на него их было гораздо больше, чем на некоторых из тех, кто сидел на скамье подсудимых. Все потому, что Руслан Геремеев – это человек из самого ближнего окружения Рамзана Кадырова. Я также не сомневаюсь в определенном соучастии в этом преступлении генерала Виктора Золотова как руководителя Росгвардии. Напомню, что даже следственная группа, уже в лице генерала СК Николая Тутевича, вынесла определение в адрес господина Золотова о том, что в рамках подразделения Росгвардии, полка "Север", были созданы условия для совершения этого преступления. По сути, руководство "Севера" принимало усилия для сокрытия данного преступления".

"Соучастие Виктора Золотова как человека, одинаково близкого и к Путину, и к Рамзану Кадырову, и в какой-то мере промежуточного звена между ними, очевидно. И, наконец, встает вопрос о последнем заказчике. Очевидно, что пройдя по этой цепочке, его можно установить. Я обращаю внимание на показания Ахмеда Закаева, которые были около двух лет назад официально нами получены в Лондоне, где он живет: Закаев считает, что истоки организации убийства Немцова следует исчислять с декабря 2011-го года с момента, когда на фоне московских протестов Владимир Путин вместе с Виктором Золотовым летал в Чечню и беседовал там с Рамзаном Кадыровым. Понятно, что при нынешнем политическом режиме следователи не будут идти по этой цепочке до конца, но как минимум некоторое количество соисполнителей, очевидно, еще может попасться", – говорит Вадим Прохоров.

Дочь Бориса Немцова Жанна, которая признана потерпевшей по делу об убийстве отца, считает крайне важной для расследования этого преступления даже такую незначительную на первый взгляд вещь, как публикацию первого достоверного фото Руслана Геремеева.

"Важно, конечно, выводить их всех на свет божий, важно говорить об этом деле, важно говорить обо всех причастных, важно показывать их лица. Я думаю, что им это крайне неприятно. Да, прошло уже очень много времени, более пяти лет, но мы надеемся, что вот такие расследования потенциально могут заставить следственные органы работать. Может быть, это будет происходить в результате каких-то внутренних конфликтов – поскольку, очевидно, что всем причастным совсем не хочется, чтобы их лица были в интернете, чтобы о них знали, чтобы о них говорили. Они хотят забвения, а забвения не происходит".