Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идёт о данных пользователей из более чем ста стран. Это номера телефонов, биографические данные, адреса электронной почты.

В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании - 11 миллионов, в Индии - 6 миллионов.

Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании "Хадсон Рок", изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.

Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечки личной информации пользователей.