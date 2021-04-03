Роспотребнадзор помешал первому дню работы фестиваля "Артдокфест"

Петербургские власти помешали нормальной работе международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Показ нескольких фильмов был сорван двумя сотрудницами Роспотребнадзора и несколькими полицейскими.



Зрители смогли досмотреть без стороннего вмешательства картину о режиссёре Александре Расторгуеве, убитом вместе с Орханом Джемалем и Кириллом Радченко в июле 2018 года в Центральноафриканской республике. Однако обсуждение ленты с режиссёром и вдовой документалиста Евгенией Останиной не состоялось. Когда она поднималась на сцену, в зал вошли две сотрудницы Роспотребнадзора. Зрителей предупредили, что их пересчитают. По оценкам присутствовавших, зал был заполнен примерно наполовину.



Находившиеся в фойе полицейские, сообщили зрителям, что городское управление МВД "завтра" уведомит о своём решении. Причины закрытия кинозала не были названы.



Организатор фестиваля — дирекция Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь". Смотр фильмов возглавляет режиссер Виталий Манский. "Артдокфест" в Петербурге проходит с 3 по 10 апреля. В Доме кино планировались ежедневные показы.