ФРГ и Франция обеспокоены ростом напряженности в Донбассе

Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушения перемирия на востоке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, обнародованном 3-го апреля. В документе отмечается, что напряженность усиливается после периода некоторой стабилизации обстановки с июля прошлого года. "Мы внимательно следим за ситуацией, в частности, за перемещениями российских войск и призываем все стороны проявлять сдержанность и к усилиям по скорейшей деэскалации", - подчёркивается в тексте.

Газета The New York Times в конце марта сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно четыре тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это названо реакцией на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым, отмечает "Немецкая волна".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

Начиная с конца марта украинские военные периодически сообщают об обстрелах армейских позиций в Донбассе сепаратистами – в нарушение Минских договорённостей. Представители так называемых самопровозглашённых республик "ДНР" и "ЛНР", в свою очередь, обвиняют украинскую армию в усилении обстрелов подконтрольных им районов.