В Псковской области дорогу вымостили плитами с братской могилы

В Псковской области неизвестный собственник вымостил подъездную дорогу к дому плитами с братской могилы воинов Советской Армии, погибших в Великую Отечественную войну.

Раздробленные и сваленные в кучу остатки памятников увидели жители посёлка Ваулино Псковского района. Об этом корреспонденту Север.Реалии рассказал местный депутат от ЛДПР Валерий Колтаков, к которому обратились жители.

На плитах выгравированы имена и фамилии солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Часть монументов разбита, ими вымощена дорога, которая ведет к одному из частных земельных участков. Владельца земли в момент визита Колтакова на месте не оказалось.

В администрации посёлка депутату сообщили, что памятники были вывезены с братской могилы воинов в деревне Ершово, того же Псковского района. В рамках реконструкции монумента старые памятники должны были заменить новыми, а прежние утилизировать в соответствии с региональным законодательством об обращении с твердыми бытовыми отходами.

"Представьте, у меня дед погиб, и его фамилия на дороге под ноги брошена. Это возмутительно: из каждого чайника мы кричим о патриотизме, у нас историческая память в Конституции закреплена, а ее прямо сейчас топчут, дорогу на участок какому-то нуворишу ею делают! Контракт на реконструкцию заключала районная администрация, новые гранитные плиты будут красивыми, но со старыми так поступать нельзя! Я уже готовлю обращение в прокуратуру, чтобы разобраться в том, кто виноват, что контракт выполнен с нарушениями", - прокомментировал произошедшее депутат Колтаков.