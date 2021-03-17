Госдума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный и административный кодексы, приравнивающие оскорбление ветеранов Второй мировой войны к реабилитации нацизма и вводящие наказание за него до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект поддержали 408 депутатов, один воздержался.

По новому закону, за "публичное унижение чести и достоинства" ветерана, в том числе в интернете или через СМИ, на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей. Физическое лицо за такое же действие может быть оштрафовано на сумму до пяти миллионов рублей.

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Второй мировой войны, в том числе умерших, наказывается штрафом до трех миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Законопроект был предложен депутатом Ириной Яровой на фоне судебного процесса против оппозиционера Алексея Навального. Он обвинялся в клевете против одного из участников агитационного ролика о поправках в Конституцию, снятого государственным канала RT, и оказавшегося ветераном Великой Отечественной войны. Навальный, не упоминая имен, писал, что в ролике снялись "холуи", "позор страны" и "предатели". Навального по этому делу приговорили к штрафу, статья о клевете не предусматривала наказание в виде лишения свободы.

Ветеранов-фронтовиков в России в 2019 году оставалось в живых около 75 тысяч человек. Лиц, имеющих статус ветеранов, хотя они и не воевали во Второй мировой войне, существенно больше. Речь прежде всего о тружениках тыла, но также – о ветеранах боевых действий, в которых Советский Союз принимал участие до конца 60-х годов.