"Дурачина! Ты же в России!" Вячеслав Чернов - о воздушном бизнесе

Все мои бизнес-идеи, а их было много, оказывалось успешными. Что-то выходило более, что-то менее прибыльным, но ниодна новая концепция не прекращала существования из-за нежизнеспособности. В только что завершившемся зимнем сезоне реализовал последнюю на сей день: мы открыли гостевой дом. Я рассчитывал выйти на максимальную мощность примерно за пару лет, но стоило осенью загрузиться на букинг, как за короткое время распродали весь сезон, с редкими "окнами" в один день. Нигде не успели дать никакой рекламы, и уже нет в этом никакой необходимости. Придётся повышать цену.

А вчера разум озарился свежей идеей, и я заведомо убеждён – успешной. Реализовать несложно, и это было бы очень круто. Но следом пришла другая мысль, каких раньше никогда не было: "Дурачина! Ты же в России! Они в любом случае дотянутся, здесь ничего нельзя планировать на годы". Бессмысленно делать что-то, что, согласно плану, призвано приносить тебе удовольствие на протяжении многих лет и служить твоей семье, когда твои силы иссякнут. Нельзя вязнуть и превращать своё дело в мишень.

Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней людей

Бизнес здесь должен быть лёгким и воздушным, чтобы он мог в любой момент вспорхнуть и раствориться, чтобы ни в коем разе для тебя не стало трагедией, когда придётся с ним расставаться. А расставаться – придётся. Всем. Каждому. По разным причинам, но придётся. Создавая что-то в России, нужно заведомо настроиться на расставание. У этой страны тысяча и один способ уничтожения того, что тебе дорого. И изменится в этом отношении что-то лишь тогда, когда мы прогоним шантрапу из властных кабинетов. А до тех пор, пока бал здесь правят гопники, эта территория будет оставаться токсичной для любых инвестиций.

Пожалуй, вряд ли можно точнее выразить впечатления от происходящего в России, нежели вывод соглядатаев, которых послал Моисей в Ханаанскую землю: "Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней людей".

Вячеслав Чернов – предприниматель, живёт в Кемеровской области, текст написан для сайта Сибирь.Реалии

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции