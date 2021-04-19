Лицом к событию. Путин против Навального: акция на фоне послания

Голодовка Алексея Навального продолжается. Власти не пускают к нему врачей, игнорируя требования, которые звучат как в России, так и заграницей. Сторонники Навального объявили акцию протеста на 21 апреля, на день, когда Путин в Манеже огласит свое ежегодное послание. Положение в стране обсуждают политик Константин Янкаускас и экономист Дмитрий Некрасов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31210976.html