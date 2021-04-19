Время Свободы: Россию обвинили в военной диверсии в стране НАТО

Чешские власти обвинили российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. ФСБ***России и КГБ Беларуси объявили о предотвращении государственного переворота в Беларуси, якобы подготовленного с участием США***Сторонники Алексея Навального проведут 21 апреля митинга в его поддержку – не дожидаясь сбора полумиллиона подписей, как планировалось раньше