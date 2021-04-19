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Время Свободы: Россию обвинили в военной диверсии в стране НАТО

Время Свободы: Россию обвинили в военной диверсии в стране НАТО
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Время Свободы: Россию обвинили в военной диверсии в стране НАТО

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Чешские власти обвинили российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. ФСБ***России и КГБ Беларуси объявили о предотвращении государственного переворота в Беларуси, якобы подготовленного с участием США***Сторонники Алексея Навального проведут 21 апреля митинга в его поддержку – не дожидаясь сбора полумиллиона подписей, как планировалось раньше

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