Организаторам "Артдокфеста" угрожали из‑за фильма о гее из Чечни

Организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" сообщили об угрозах неизвестного, просившего снять с показа фильм "Тихий голос" о гее из Чечни, вынужденного бежать в Европу. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на программного директора фестиваля Викторию Белопольскую и режиссера Виталия Манского.

По их словам, 4 апреля на фестиваль пришел мужчина, представившийся Сулиманом, и предложил отменить показ фильма "Тихий голос". "В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия", - цитируют организаторы фестиваля слова Сулимана. Он также пообещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти.

Картина режиссера Река Валерика рассказывает о молодом чеченском бойце Хавадже, который вынужден эмигрировать в Брюссель после того, как брат узнает о его гомосексуальности и угрожает убийством.

Белопольская и Манский объяснили, что картину нельзя снять с показа, так как программа одобрена Минкультом и билеты на фильм уже проданы. В ответ, как пишет газета, посетитель уточнил, какая сумма денег поможет снять фильм из программы и компенсировать зрителям потраченные на билеты деньги. По его мнению, картина Валерика "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев", утверждал он.

По данным "Новой газеты", похожий на Сулимана человек ведет социальные сети под именем Сулимана Шамаева. В инстаграме Шамаев называет себя помощником депутата Госдумы и бывшего министра печати Чечни Шамсаила Саралиева.

Ранее организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" отменили часть показов в Санкт-Петербурге после того, как сотрудники Роспотребнадзора опечатали кинозалы, где должны были проходить сеансы.