Организаторы сообщили о закрытии "Артдокфеста" властями Петербурга

Организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" сообщили о закрытии смотра в Санкт-Петербурге руководством города.

"Есть небольшая вероятность, что нам удастся найти альтернативную площадку, но она очень мала. Москва - в прежнем режиме", - говорится на странице фестиваля в Фейсбуке.

Как рассказал президент фестиваля Виталий Манский, в Петербурге опечатаны все залы, где планировались показы "Артдокфеста". "Конечно, никакой политики. Роспотребнадзор совместно с полицией определил, что расстояние между зрителями критично. Оно значительно более критично тем то, что было у Путина в Лужниках. И поэтому во имя здоровья питерцев билеты сдаются, и всё отменено", - заявил Манский.

В субботу в Доме кино в Петербурге проходило открытие "Артдокфеста". Сообщалось, что в зале появились сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они заявили, что проверяют, как на фестивале соблюдают антикоронавирусные ограничения. Зрителей предупредили, что их пересчитают. При этом, по оценкам самих присутствовавших, зал был заполнен примерно наполовину.

Пресс-секретарь "Артдокфеста" Ольга Комок подчёркивает, что санитарные меры на открытии фестиваля не нарушались. Она отметила, что проверка была организована по заявлению Тимура Булатова, передаёт издание "Медуза".

Показы "Артдокфеста" в Петербурге планировались с 3 по 10 апреля, в Доме кино и "Лендоке", в Москве – со 2 по 9 число в кинотеатре "Каро 11 Октябрь".

Организатор фестиваля – дирекция Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь".

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