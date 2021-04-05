В Москве полицейский получил 19 лет заключения за стрельбу по коллегам

Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения бывшего полицейского Алексея Смирнова, которого признали виновным в стрельбе по коллегам в метро в сентябре 2019 года.

Согласно приговору, 9 лет Смирнов должен провести в тюрьме и еще 10 – в колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях. "Интерфакс" отмечает, что при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие ведомственных наград и положительных характеристик.

В основе дела события вечера 18 сентября 2019 года на станции московского метро "Рязанский проспект". Там, по данным следствия, Алексея Смирнова попытались задержать по подозрению в получении денег от гражданина Киргизии, не имевшего документов. Сотрудник патрульно-постовой службы Смирнов, которому на тот момент было 34 года, начал стрелять в коллег из отдела собственной безопасности подразделения МВД. Он использовал табельное оружие. В результате один оперативник скончался на месте, еще один - госпитализирован в тяжелом состоянии.

В суде экс-полицейский утверждал, что сотрудники отдела безопасности готовили против него провокацию и сами собирались подтолкнуть его к тому, чтобы принять взятку.

По информации Следственного комитета, незадолго до стрельбы в метро, в мае того же года, Смирнов получил взятку в 20 тысяч рублей от иностранки, в обмен пообещав не привлекать её к административной ответственности.

Присяжные на процессе в Мосгорсуде 11 февраля признали Алексея Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При этом коллегия коллегия оправдала подсудимого по обвинению в еще одном эпизоде посягательства т по обвинению в получении двух взяток. Также присяжные решили, что Смирнов заслуживает снисхождения. Таким образом, в соответствии с их вердиктом, Смирнову не могло быть назначено максимальное наказание по вменяемым статьям – пожизненное лишение свободы.