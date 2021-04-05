США и Россия поддерживают контакты в связи с ситуацией на востоке Украины

США и Россия находятся в контакте на самом высоком уровне в связи с ситуацией в Украине, сообщило в понедельник российское агентство "Интерфакс", сославшись на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

"Голос Америки", обративший внимание на это сообщение российского агентства, напоминает, что ранее Командование вооруженных сил США в Европе повысило уровень боеготовности своих сил в связи с эскалацией напряженности на востоке Украины.

В минувший четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он обсудил с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму.

В минувшую среду состоялся телефонный разговор между главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли и главой генштаба России Валерием Герасимовым. В четверг газета Wall Street Journal процитировала заявление Пентагона о том что министерство обороны США "следит за ситуацией". Издание подтвердило, что "генерал Милли беседовал со своими коллегами в России и Украине".