"Путин, Путин, Путин". Рунет об обнулении президентских сроков

Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему ещё два раза баллотироваться на пост президента России (в общей сложности до 2036 года).

Кристина Астафурова:

Сам предложил, сам поддержал летом, сам принял, сам подписал и сам (не Ротенберг) пойдёт.

У – удобно.

Сергей Смирнов:

Счастье-то какое.

Дмитрий Трещанин:



Путин-2042, наконец-то.

Мария Певчих:

Уфф. До последнего момента сохранялась интрига. Подпишет? Не подпишет? Такой накал.

Михаил Касьянов:

Власти России сообщили, что рентабельных запасов нефти осталось на 19 лет.

Власти Саудовской Аравии говорят, что уже через 15 лет добыча нефти в России резко упадет.

Как раз в это время закончатся два обнуленных срока (2024-30 и 2030-36).

Андрей Лошак:

Новости, которые мы заслужили:

Путин подписал закон, в котором разрешил себе баллотироваться еще на два срока

Сотрудникам Петербургского экономического форума придется пройти двухнедельный карантин перед возможным приездом Путина, который недавно привился (по словам своего пресс-секретаря)

На Артдокфесте не стали демонстрировать фильм о бежавшем в Европу чеченском гее после угроз со стороны некоего влиятельного чеченца, утверждавшего, что фильм «нарушает права чеченцев» и задевает их менталитет, так как в Чечне «нет геев»

Суд над Любовью Соболь по решению судьи пройдет без нее. Судят Соболь за то, что она якобы зашла в квартиру, где прописан сотрудник ФСБ Кудрявцев, признавшийся в разговоре с Навальным в том, что он пытался отравить его химическим оружием через нанесение отравляющего вещества на внутреннюю поверхность трусов. Против самого Колесникова дела не заведено. Наоборот, члены семьи неудачливого убийцы признаны потерпевшими

После серии пропагандистских сюжетов о том, какая замечательная и образцовая колония, где сидит Навальный (брошенный за решетку за то, что выжил после отравления и вернулся в Россию), в исправительном учреждении зафиксирована вспышка туберкулеза. Сам Навальный, голодающий уже шестой день, с высокой температурой госпитализирован в медсанчасть

Какой-то уже зашкаливающий градус безумия. Пикирующий полет над гнездом кукушки

Новость о том, что для контактов с уже привитым Путиным придётся проходить двухнедельный карантин, тоже не осталась без внимания.

Андрей Мальгин:

Интересно, кто из зарубежных бизнесменов, которые собираются приехать на Петербургский экономический форум, согласятся просидеть две недели в российском обсерваторе, ради того, чтобы увидеть на трибуне Путина? Думаю, что никто.