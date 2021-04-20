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Лицом к событию. Протест. Спасает одну жизнь, но губит новые?

Лицом к событию. Протест. Спасает одну жизнь, но губит новые?
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Лицом к событию. Протест. Спасает одну жизнь, но губит новые?

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Людей в России позвали на акции протеста. Соратники Алексея Навального считают, что только массовый выход на улицы может спасти его жизнь. Они думают, что чем больше народа примет участие в таких акциях - тем выше шансы, что к тяжело больному политику впустят врачей, которым он доверяет. Не все думают, что они правы. В студии развернулся горячий спор между сторонником акций Самариддином Раджабовым и их противником, лидером партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым.

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