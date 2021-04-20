Дороги к свободе. Звонок Байдена и обострение у границ

Удастся ли остановить эскалацию конфликта на востоке Украины? Виталий Портников беседует с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и военным экспертом Михаилом Самусем.
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