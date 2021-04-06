Жертва скопинского маньяка получила госзащиту

Пострадавшая от скопинского маньяка Екатерина Мартынова получила госзащиту. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Позднее информацию со ссылкой на Мартынову подтвердили телеканал "Дождь" и агентство ТАСС. Госзащиту также получили муж и дети пострадавшей. Детали в разговоре с телеканалом Мартынова не раскрыла, но отметила, что теперь её семья чувствует себя гораздо спокойнее.

В марте Мартынова обратилась в Следственный комитет с требованием предоставить ей защиту и возбудить против скопинского маньяка Виктора Мохова уголовное дело. Поводом стало интервью Мохова телеведущей Ксении Собчак. В нём он интересовался судьбой Мартыновой и второй жертвы – Елены Самохиной. Мартынова утверждает, что Мохов пытался добавить её в друзья в одной из соцсетей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Мохова.

В 2000 году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил в городе Скопине двух девушек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Почти четыре года он держал их в подвале под своим гаражом, где насиловал. Самохина за это время родила двоих детей, которых Мохов вывез из подвала и подбросил в подъезды жилых домов.

О преступлении маньяка стало известно после того, как одна из девушек смогла передать на свободу записку с просьбой о помощи. В 2004 году Мохов получил почти 17 лет колонии. Выйдя на свободу в марте этого года, он дал интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказал о планах "опять заняться" своими жертвами – в частности, встретиться с Екатериной Мартыновой, которую он якобы "любит".