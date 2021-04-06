Экс-губернатор Белозерцев признал, что получил 20 млн руб от Шпигеля

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал, что получил от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей, подчеркнув, что деньги предназначались для избирательной кампании. Об этом сообщил один из адвокатов Белозерцева в ходе заседания Мосгорсуда по жалобе на арест бывшего чиновника, передает ТАСС.

В разговоре с РИА "Новости" другой адвокат Белозерцева, Алексей Шуварин уточнил, что "даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги,которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию".

Ранее адвокат бизнесмена Бориса Шпигеля Виктория Бурковская заявляла РБК, что 20 миллионов рублей "не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области".

Московский городской суд 6 апреля оставил в силе решение о заключении под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки от основателя фармацевтической группы "Биотэк", бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля. Шпигель также находится под арестом с конца марта.

По версии следствия , в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от главы "Биотэк", его жены и директора компании "Фармация" Колоскова больше 31 миллиона рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения. Белозерцев не признал вину. Шпигель связывал преследование с отказом "делиться" бизнесом с сотрудником ФСБ.

Иван Белозерцев возглавил регион в 2015 году. 23 марта президент Владимир Путин уволил Белозерцева в связи с утратой доверия.

Борис Шпигель возглавляет компанию "Биотэк" с 1990 года. 10 лет был членом Совета Федерации от Пензенской области. Известен также как бывший тесть и бывший продюсер певца Николая Баскова.

По данным AlphaRM, сумма контрактов "Биотэка" на поставку лекарств госзаказчикам Пензенской области в 2020 году составила почти 776 млн рублей. Всего по стране группа компаний заключила контрактов на сумму более 23 миллиардов рублей, пишет "Фармвестник".

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