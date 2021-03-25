Кремль порекомендовал арестованному бизнесмену, бывшему члену Совета Федерации Борису Шпигелю пожаловаться на ФСБ в правоохранительные органы. Предприниматель заявил, что спецслужба сфабриковала его дело, чтобы захватить его бизнес. 68-летний бывший сенатор опасается умереть в СИЗО.

Шпигель был арестован 23 марта по обвинению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По версии следствия, в прошлом году чиновник получил от Шпигеля, его жены и ещё одного бизнесмена более 31 миллиона рублей. Бизнесмен и губернатор свою вину отрицают.

В интервью газете "Коммерсантъ" бывший сенатор заявил, что уголовное дело против него возбуждено после того, как он отказался отдать свой бизнес — фармацевтическую компанию "Биотэк" под контроль ФСБ. "Весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками и только “Биотэк” был ни под кем", — утверждает Шпигель.

По его словам, предложение поделиться бизнесом поступило ему 9 месяцев назад от человека, рекомендованного знакомым полковником спецслужбы. Этот человек, как утверждает бизнесмен, участвовал в его задержании, а затем приходил к нему в изолятор временного содержания. Теперь он требовал показаний против Белозерцева.

"Биотэк" — один из крупнейших в России дистрибьютеров фармацевтической продукции. По оценке DSM Group, компания занимает третье место на российском рынке в сегменте госзакупок лекарств с долей почти шесть процентов. За время пандемии выручка компании выросла больше чем в два раза.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью Шпигеля, заявил, что проверять такие заявления — не функция Кремля. "В случае если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам", — заявил Песков журналистам.