Мозг россиян адаптируют к новой войне

"По российским границам, как мы знаем, расположена коварная русофобия, банды иностранных разведок, которые намерены воровать ДНК наших детей и чипировать их в геев. Отсюда с необходимостью следует, что внутри страны должны быть разоблачены и разгромлены все пособники иностранных русофобов. Вся так называемая внутренняя политика целиком перестраивается по модели внешней. При том, что никакой внешней политики, отличной от пропаганды и телешоу, от «Международной пилорамы» мужа Симоньян, тоже нет". Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и телевизионный обозреватель "Московского комсомольца" Александр Мельман о том, как пропаганда готовит россиян к новой войне.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева