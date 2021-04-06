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Лицом к событию

Мозг россиян адаптируют к новой войне

Кадр из программы "60 минут" телеканала Россия-1

"По российским границам, как мы знаем, расположена коварная русофобия, банды иностранных разведок, которые намерены воровать ДНК наших детей и чипировать их в геев. Отсюда с необходимостью следует, что внутри страны должны быть разоблачены и разгромлены все пособники иностранных русофобов. Вся так называемая внутренняя политика целиком перестраивается по модели внешней. При том, что никакой внешней политики, отличной от пропаганды и телешоу, от «Международной пилорамы» мужа Симоньян, тоже нет". Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и телевизионный обозреватель "Московского комсомольца" Александр Мельман о том, как пропаганда готовит россиян к новой войне.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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