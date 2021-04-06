"Хуже, чем в Советском Союзе"

Кинорежиссер Александр Сокуров обратился к генеральному директору "Ленфильма" Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку с просьбой пригласить международный фестиваль документального кино "Артдокфест" на площадку "Ленфильма". "Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас", - говорится в письме. Фестиваль "Артдокфест" открылся 3 апреля, в этот же день в Дом кино в Петербурге, где проходили показы, пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора и закрыли площадку.