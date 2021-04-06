Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

"Хуже, чем в Советском Союзе"

"Хуже, чем в Советском Союзе"
Embed
"Хуже, чем в Советском Союзе"

No media source currently available

0:00 0:06:05 0:00

Кинорежиссер Александр Сокуров обратился к генеральному директору "Ленфильма" Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку с просьбой пригласить международный фестиваль документального кино "Артдокфест" на площадку "Ленфильма". "Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас", - говорится в письме. Фестиваль "Артдокфест" открылся 3 апреля, в этот же день в Дом кино в Петербурге, где проходили показы, пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора и закрыли площадку.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG