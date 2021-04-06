КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года

Северная Корея отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио летом. Как сообщает агентство Reuters, так власти КНДР хотят защитить спортсменов от коронавируса.

В Северной Корее действует один из самых строгих карантинных режимов в мире. Пхеньян утверждает, что в стране нет случаев заражения. Но сторонние наблюдатели в этом сомневаются. Ранее КНДР жёстко ограничила международное транспортное сообщение и запретила въезд туристам.

В марте президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада в Токио могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога и восстановлению отношений КНДР с США и Японией.

Последний раз Северная Корея отказывалась участвовать в Олимпиаде в 1988 году. Тогда Пхеньян бойкотировал летние Игры в Сеуле.

Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года. Впервые в истории соревнования пройдут без иностранных зрителей.