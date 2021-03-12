Суд в Лозанне не разрешил россиянам выступать на Олимпиаде под "Катюшу"

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу России на использование на Олимпийских играх Токио популярной песни "Катюша" вместо национального гимна.

"Комиссия CAS считает, что формулировка "любой связанный с Россией гимн" распространяется на каждую песню, которая ассоциируется или имеет отношение к России, включая "Катюшу", - говорится в сообщении суда, на которое ссылается Associated Press.

РБК отмечает, что направило запрос в Олимпийский комитет России.

В декабре 2020 года CAS в рамках наказания за допинговый скандал запретил России сроком на два года демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах. Кроме этого, Россия не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.