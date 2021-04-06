"Признаки жизни" провели мастер-класс на "Артдокфесте"

Документальный проект Радио Свобода "Признаки жизни" провел на фестивале "Артдокфест" мастер-класс "Безопасность при съемке документального кино". (В рамках АртдокШколы, образовательной панели фестиваля).

Авторы "Признаков жизни" поделились своим профессиональным опытом, показали отрывки из фильмов и рассказали, в какие опасные ситуации можно попасть при съемке документального кино и как вести себя в таких ситуациях.

Режиссер Юлия Вишневецкая рассказала, как две недели назад попала в снежный буран в горах Дагестана, снимая фильм о метеостанции "Сулак Высокогорная" (смотрите скоро в "Признаках Жизни").

Журналист и режиссер Сергей Хазов-Кассиа вспомнил опыт трехлетней давности о нападении на него и оператора Андрея Костянова в Краснодарском крае при съемке фильма о фермерском марше.

Режиссер Андрей Киселев рассказал, как совершенно безопасная съемка может заинтересовать полицию и как важно держать определенную дистанцию при общении с героями будущего фильма.

Режиссер Беата Бубенец поделилась советами, как снимать в зонах военных конфликтов и как вести себя при попадании в плен. Режиссер Зося Родкевич рассказала о своем опыте съемок митингов в разных странах и о том, что при съемке дока нельзя забывать о безопасности своих героев.

АртдокШкола проходит в рамках "Артдокфеста" уже шестой год. На мастер-классах и лекциях АртдокШколы начинающие документалисты могут узнать о профессии что-то новое, задать опытным режиссерам и продюсерам вопросы, попросить совета и найти единомышленников для своих проектов.

"Артдокфест", независимый фестиваль документального кино, в России подвергается давлению, в этом году была сорвана программа в Петербурге.