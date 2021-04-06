Полиция задержала несколько человек у колонии, где содержится Навальный

Полиция в городе Покров у колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный задержала нескольких человек. Среди них глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов – всего восемь человек. Их доставили в опорный пункт Покрова.

Телеграм-канал Avtozak Live уточняет, что среди задержанных корреспондент CNN Мэттью Чэнс и корреспондент "Белсат ТВ". Его имя не уточняется.

Новость дополняется