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Полиция задержала несколько человек у колонии, где содержится Навальный

Анастасия Васильева

Полиция в городе Покров у колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный задержала нескольких человек. Среди них глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов – всего восемь человек. Их доставили в опорный пункт Покрова.

Телеграм-канал Avtozak Live уточняет, что среди задержанных корреспондент CNN Мэттью Чэнс и корреспондент "Белсат ТВ". Его имя не уточняется.

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