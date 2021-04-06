Суд в Москве оштрафовал TikTok за контент об акции протеста

Суд в Москве оштрафовал на два с половиной миллиона рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить контент об акции протеста. По данным властей публикации призывали подростков к участию в несогласованных. Согласно российскому законодательству, распространение такой информации запрещено.

О какой именно акции шла речь в публикациях, не уточняется.

Ранее суд оштрафовал за аналогичные нарушения платформу микроблогов Twitter, а также соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Рассмотрение административных дел в отношении Facebook и Google намечено на 4 мая.

23 и 31 января в российских городах прошли акции против преследования оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.