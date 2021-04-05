Роскомнадзор продлил "замедление" Twitter в России до 15 мая

Роскомнадзор продлил "замедление" работы социальной сети Twitter в России до 15 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе сообщается, что Twitter удалил почти 1900 из 3100 материалов, в которых якобы содержались "детская порнография, пронаркотический и суицидальный контент". Роскомнадзор также отчитался о том, что администрация социальной сети стали быстрее удалять ссылки на запрещенный контент.

Ведомство заявляет, что учло решение компании "по изменению принципов и скорости работы службы модерации" и решило не блокировать соцсеть на территории России. "Тем самым Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны." - говорится в сообщении Роскомнадзора.