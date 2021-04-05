Роскомнадзор продлил "замедление" Twitter в России до 15 мая

Роскомнадзор продлил "замедление" работы социальной сети Twitter в России до 15 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В пресс-релизе сообщается, что Twitter удалил почти 1900 из 3100 материалов, в которых якобы содержались "детская порнография, пронаркотический и суицидальный контент". Роскомнадзор также отчитался о том, что администрация социальной сети стали быстрее удалять ссылки на запрещенный контент.
Ведомство заявляет, что учло решение компании "по изменению принципов и скорости работы службы модерации" и решило не блокировать соцсеть на территории России. "Тем самым Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны." - говорится в сообщении Роскомнадзора.
- 10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении работы Twitter в России. Ведомство уточнило, что такое решение принято из-за отказа соцсети удалить незаконный контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.
- На фоне сообщений о замедлении работы соцсети в тот же день, 10 марта, перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, включая сайты Кремля, правительства и обеих палат парламента. Причиной власти назвали сбой в работе "Ростелекома", не связанный с Twitter .
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.