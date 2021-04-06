Кончаловский решил снять с конкурса свой фильм из-за участия Навального

Режиссер Андрей Кончаловский решил отказаться от участия своего художественного фильма "Дорогие товарищи" в конкурсе за премию "Белый слон", которую присуждают кинокритики и кинопресса. Причиной такого решения стало, по его словам, решение устроителей конкурса присудить специальный приз Алексею Навальному за серию фильмов-расследований. Журнал The New Times цитирует заявление Кончаловского:



"Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", — написал Кончаловский в Фейсбуке.



Председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен рассказал "Открытым медиа", что регламент премии "Белый слон" не предусматривает такой возможности. Фильм нельзя снять с конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссера.



"Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется".

Виктор Матизен считает, что номинировать работы Алексея Навального - не значит принимать политическое решение. "Напротив, это заявление Кончаловского о снятии "Дорогих товарищей" с конкурса — "чисто политическое решение", резюмировал председатель экспертного совета кинопремии.

Картина "Дорогие товарищи" рассказывают о расстреле рабочих, требовавших повышения зарплаты. Восстание вспыхнуло в июне 1962 года в Новочеркасске и было подавлено силами КГБ. Погибли от пуль около 30 человек, около 90 были ранены. Семерых участников протестного митинга были приговорены к расстрелу. Фильм снимался при поддержке Министерства культуры России и получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции.