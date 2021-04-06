Марина Литвинович исключена из московской Общественной комиссии

Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Решение было принято большинством голосов на совете Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК.
Официально Литвинович исключена за «неоднократное нарушение этики». Правозащитница считает принятое решение неправомерным и политическим и уже заявила о том, что будет оспаривать его в суде.
В начале марта члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проголосовали за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации. «За» выступили 22 члена ОНК, «против» высказались только семеро, ещё трое воздержались. Причиной стало интервью правозащитницы телеканалу "Дождь", во время которого она якобы разгласила данные следствия в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Литвинович обвинения отрицает. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», - заявляла правозащитница. Петиция против её исключения из состава Общественной наблюдательной комисси собрала на платформе change.org больше 55 тысяч подписей.
- Марина Литвинович входила в состав ОНК c конца 2019 года. Она, как и другие члены комиссии, имела право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.
- В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, Елена Масюк и Зоя Светова. Светова сообщала, что против её кандидатуры выступила ФСБ.
- В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская.
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