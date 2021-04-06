Марина Литвинович исключена из московской Общественной комиссии

Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Решение было принято большинством голосов на совете Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Официально Литвинович исключена за «неоднократное нарушение этики». Правозащитница считает принятое решение неправомерным и политическим и уже заявила о том, что будет оспаривать его в суде.

В начале марта члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проголосовали за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации. «За» выступили 22 члена ОНК, «против» высказались только семеро, ещё трое воздержались. Причиной стало интервью правозащитницы телеканалу "Дождь", во время которого она якобы разгласила данные следствия в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Литвинович обвинения отрицает. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», - заявляла правозащитница. Петиция против её исключения из состава Общественной наблюдательной комисси собрала на платформе change.org больше 55 тысяч подписей.