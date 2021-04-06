Компания ZOOM решила отказать госучреждениям РФ в доступе к сервису

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что Zoom следует за компанией Microsoft, отказавшейся от поставок софта в МГТУ имени Баумана.



Авторы публикации считают, что в первую очередь пострадают школы и вузы, закупившие услуги Zoom.



Дистрибутор продуктов Zoom в России и СНГ "РайтКонф" 31 марта объявил партнёрам, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у "РайтКонф" разрешение продавать сервис госучреждениям.



В 2020 году, в связи с переходом многих потребителей на удалённый режим, рынок видео-конференц-связи вырос до 2,5 млрд рублей, и Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв четверть рынка. На втором месте - TrueConf, на третьем - Skype.



На сайте госзакупок “Ъ” обнаружил около 40 тендеров за 2020 год, в рамках которых российские вузы и колледжи закупали Zoom. Среди них, МИФИ, РГГУ, Нижегородский университет им. Н. А. Добролюбова, Алтайский госуниверситет и другие.



Доля России в выручке Zoom, по оценкам, не превышает 1%. Возможно, с учётом токсичности российского рынка и сложностей при соблюдении российских законов, компания компенсирует потери в России ростом цен на свои акции в мире.

