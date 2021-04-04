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Замедление Рунета. Эфир в 18:05

В серверном центре ООО "Яндекс ДЦ" (центр для обработки и хранения данных) в городе Сасово

Интернет-эксперт Антон Меркуров и медиаэксперт Михаил Гуревич: как сопротивляться интернет-цензуре?

10 марта Роскомнадзор приступил к замедлению Twitter в России за то, что тот не удаляет запрещенную российским законом информацию. «Закон о суверенном интернете», принятый в 2020 году, начал действовать. На очереди, очевидно, Facebook, Google и TikTok. Как далеко зайдет интернет-цензура? Возможно ли отключение России от всемирной сети по китайскому варианту? Какие технологии помогут обходить цензуру?

Участвуют: интернет-эксперт Антон Меркуров и медиаэксперт Михаил Гуревич. Эфир в 18:05.


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