Госсекретарь США обсудил с главой USAGM давление Москвы на РСЕ/РС

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с усилиями российских властей, направленными на пресечение деятельности Радио Свободная Европа/Радио Свобода - на основе закона об "иностранных агентах", сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

6 апреля Блинкен встретился с временно исполняющей обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао. Собеседники обсудили роль независимых медиа в сохранении и продвижении демократических принципов во всем мире.

В последние месяцы Москва ввела обязательное требование маркировки всех русскоязычных материалов указанием на статус "иностранного агента". Отказ от выполнения этого требования влечёт за собой штраф или уголовное преследование работающих в России журналистов Радио Свобода и "Голоса Америки". Цель такого давления - заставить замолчать голоса независимых репортёров, отмечается в тексте, распространённом Госдепартаментом США.



Российский регулятор Роскомнадзор за последние месяцы выставил Русской службе РСЕ/РС штрафные санкции на сумму около 1 миллиона долларов, насчитав в её работе около 400 нарушений закона об "иностранных агентах".



Президент радиокорпорации Джейми Флай ранее заявил, что несмотря на судебные преследования и давление Кремля РСЕ/РС не оставит свою растущую аудиторию в России. "РСЕ/РС не остановят попытки повлиять на нашу редакционную независимость и подорвать способность достучаться до читателей, зрителей и слушателей в тот момент, когда российское общество остро нуждается в объективной и независимой информации". Популярность РСЕ/РС неуклонно растёт: в частности, в 2021 году сайты Русской службы Радио Свободы регистрируют более 16 миллионов посещений в месяц.



Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал Настоящее Время, а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС были включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".

Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.