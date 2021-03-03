Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко оставил 3 марта без удовлетворения апелляции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. РСЕ/РС обжалует решения суда первой инстанции, 10 февраля подтвердившего штрафы корпорации, наложенные на неё Роскомнадзором за невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями-"иностранными агентами".

"РСЕ/РС категорически не согласна с решениями наложить эти штрафы, — заявил президент радиокорпорации Джейми Флай. — Мы не согласны с и с сегодняшним решением суда отклонить наши жалобы на эти решения. Новый приказ Роскомнадзора представляет собой атаку государства на свободу средств массовой информации, нарушение российской Конституции и закона "О СМИ". Президент РСЕ/РC отметил, что правила маркировки контента, на выполнении которых настаивает Роскомнадзор, являются вмешательством в работу журналистов и ставят своей задачей формирование негативного отношения аудитории к работе Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и других редакций медиакорпорации. По словам Флая, корпорация оспорит сегодняшние решения в судах высшей инстанции.

Несмотря на судебные преследования и давление Кремля, заявил Флай, РСЕ/РС не оставит свою растущую аудиторию в России: "РСЕ/РС не остановят попытки повлиять на нашу редакционную независимость и подорвать способность достучаться до читателей, зрителей и слушателей в тот момент, когда российское общество остро нуждается в объективной и независимой информации". Популярность РСЕ/РС неуклонно растёт: в частности, в 2021 году сайты Русской службы Радио Свободы регистрируют более 16 миллионов посещений в месяц.

Согласно требованиям Роскомнадзора, проекты РСЕ/РС должны, в частности, размещать в начале любых своих аудио- и видеоматериалов 15-секундный звуковой фрагмент или видеотитр, сообщающий о статусе иностранного агента. Маркировке подлежат, помимо прочего, все без исключения тексты на сайтах, сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объёма.

В декабре 2020 и январе 2021 года года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Против медиакорпорации возбуждены 260 административных производств, 142 штрафа подтверждены мировым судьёй Тверского районного суда. Общая сумма штрафов, наложенных на ООО "РСЕ/РС" и её генерального директора, может в итоге превысить 70 миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора заявил "Интерфаксу", что в ведомстве готовы к дальнейшему кратному увеличению штрафов, законодательство России разрешает также блокировку сайтов.

3 и 4 марта Тверской суд рассматривает жалобы РСЕ/РС по пяти административным делам. Судья Криворучко известен участием во многих нашумевших процессах. В разные годы он участвовал, в частности, в рассмотрение дела аудитора Сергея Магнитского, в судах над активистами "Другой России", Павлом Устиновым, оппозиционными политиками Алексеем Навальным и Ильёй Яшиным.