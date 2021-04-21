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Лицом к событию. Путин в бою с Шерханом и "мелкими табаки"

Лицом к событию. Путин в бою с Шерханом и "мелкими табаки"
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Лицом к событию. Путин в бою с Шерханом и "мелкими табаки"

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Владимир Путин выступил в Манеже. Дано много обещаний социальных выплат. Президент РФ обвиняет Запад в недружественных акциях против России по любому поводу: "Россию цепляют... вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки и подвывают, чтобы задобрить своего суверена», - сказал Путин. Послание прозвучало на фоне начавшихся в России 21 апреля акций протеста в защиту Алексея Навального. Положение в стране и мире обсуждают политик и психолог Леонид Гозман, политик и экономист Владимир Милов, политолог Андрей Пионтковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31215193.html

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