Время Свободы: "Превентивные задержания и запугивания начались с ареста Навального"

Перед митингом в поддержку Навального власти задерживали и запугивали тех, кого считают его организаторами***Владимир Путин в Послании Федеральному собранию мало говорил о внешней политике. Присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда