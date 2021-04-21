Время Свободы: "Превентивные задержания и запугивания начались с ареста Навального"
Перед митингом в поддержку Навального власти задерживали и запугивали тех, кого считают его организаторами***Владимир Путин в Послании Федеральному собранию мало говорил о внешней политике. Присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
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