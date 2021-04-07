"Левада-центр": слова Байдена о Путине возмутили треть россиян

Треть россиян возмутило высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "убийцей". 34 процента сказали, что не испытали "никаких особых чувств", 23 процента респондентов отнеслись к словам Байдена с недоумением, а 3 процента выразили удовлетворение. Это следует из результатов мартовского опроса "Левада-центра" (внесён российскими властями в список "иностранных агентов").

17 марта в эфир вышло интервью президента США Джо Байдена. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".

На следующий день Путин ответил Байдену детской поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется" и пожелал президенту США здоровья. Российский президент также пригласил Байдена в ближайшее время пообщаться. Президент США ответил, что "в своё время" поговорит с Путиным.

После высказывания Байдена в Москву на консультации вызвали посла России в США Анатолия Антонова. Как сообщил РИА "Новости" замглавы МИДа Сергей Рябков, в ближайшее время возвращение Антонова в Вашингтон не ожидается. Москва ждет от США хоть каких-нибудь шагов для нормализации отношений.



В то же время, как отмечают социологи "Левада-центра", высказывания Байдена о Путине никак не отразились на отношении россиян к США: 40 процентов опрошенных сказали, что относятся к США хорошо, 42 процента — плохо. В январе так ответили 40 и 43 процента респондентов - соответственно.