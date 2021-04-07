В Ереване сотни женщин пытались прорваться в здание правительства

В Ереване в среду сотни женщин-членов оппозиционного движения "Вето" устроили акцию протеста у здания правительства Армении. Они требуют от властей добиться освобождения военных, попавших в плен в прошлом году во время боев с армией Азербайджана за непризнанный Нагорный Карабах. Участницы митинга приурочили свою акцию ко Дню материнства и красоты, который отмечается 7 апреля в Армении.

Демонстранты обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве из-за подписания перемирия с Баку, а также заявили, что это соглашение не работает. По мнению участниц акции, власти пять месяцев скрывают от матерей и жён информацию о жертвах, пропавших без вести и попавших в плен.

Протестующие попытались прорваться в здание кабинета министров. Когда полиция заблокировала входы, демонстранты начали забрасывать офис правительства яйцами и пакетами с краской. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц митингующих.