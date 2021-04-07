В Ереване сотни женщин пытались прорваться в здание правительства

В Ереване в среду сотни женщин-членов оппозиционного движения "Вето" устроили акцию протеста у здания правительства Армении. Они требуют от властей добиться освобождения военных, попавших в плен в прошлом году во время боев с армией Азербайджана за непризнанный Нагорный Карабах. Участницы митинга приурочили свою акцию ко Дню материнства и красоты, который отмечается 7 апреля в Армении.
Демонстранты обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве из-за подписания перемирия с Баку, а также заявили, что это соглашение не работает. По мнению участниц акции, власти пять месяцев скрывают от матерей и жён информацию о жертвах, пропавших без вести и попавших в плен.
Протестующие попытались прорваться в здание кабинета министров. Когда полиция заблокировала входы, демонстранты начали забрасывать офис правительства яйцами и пакетами с краской. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц митингующих.
- Ранее премьер Армении Никол Пашинян согласился выполнить требование протестующих - уйти в отставку. Это должно произойти в ближайшие неделе. И после этого в стране начнется подготовка к досрочным парламентским выборам. Они назначены на 20 июня.
- Протесты в Армении возобновились больше месяца назад. Изначально недовольство оппозиции вызвало мирное соглашение с Азербайджаном по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. Согласно документу, часть территорий региона перешла под контроль Азербайджана. Пашинян настаивает, что только с помощью такого договора можно было прекратить обострившийся конфликт.
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