Китайские телеканалы начали "размывать" западные бренды

Китайские телеканалы "размывают" логотипы западных брендов в своих программах, выступая тем самым в поддержку хлопковой компании в Синьцзяне. Об этом рассказывает Би-Би-Си.

Речь идет о предприятии, где предположительно используется принудительный труд уйгуров. По этому поводу многие западные компании высказали обеспокоенность. В Пекине заявили о недостоверности этих данных, после чего государственные СМИ в КНР начали цензурировать в своих передачах все элементы одежды – от футболок до обуви. Кампания сопровождается возмущением со стороны китайских знаменитостей, которые высказали поддержку синьцзянскому хлопку.

К агитации против западных компаний присоединяются и известные токшоу. Редакторы решили облечь этот "протест" в юмористическую форму: участники передач с "размытой" обувью теперь двигаются на экранах так, словно "парят" в облаках. В одной из передач цензуре подверглась почти вся одежда героев.

Такие меры принимаются на фоне усиления давления на Китай со стороны США и их союзников, обвиняющих Пекин в репрессиях против меньшинств. В октябре прошлого года Better Cotton Initiative – группа, куда входят Nike, Adidas и Puma – остановила деятельность в Синьцзяне и лицензирование произведенного там хлопка, сославшись на "возрастающие риски" принудительного труда.

О том, что эти подозрения не беспочвенны, говорилось и в декабрьском расследовании Би-Би-Си. Там рассказывалось, что китайское правительство вынуждает сотни тысяч представителей меньшинств, включая уйгуров, заниматься физическим трудом на хлопковых полях Синьцзяна.