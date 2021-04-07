Численность среднего класса в мире снизилась впервые за 30 лет

За время пандемии коронавируса численность среднего класса в мире снизилась на 150 миллионов человек – впервые за 30 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Pew Research Center.

Исследователи относят к среднему классу население с доходом от 10 до 50 долларов в день.

Самый большой спад наблюдается в Индии – на 32 процента, Южной Азии – на 25 процентах и Африке к югу от Сахары – на 11 процентов. В Европе средний класс сократился на три процента.

Сокращение среднего класса влечёт за собой изменение потребительских привычек покупателей, говорится в исследовании. Например, в Индии стал менее доступен личный автотранспорт. Объем продаж машин в стране упал почти на 20 процентов. В Бразилии на пять процентов упало потребление говядины. Это самый низкий уровень с середины 1990-х годов. При этом в стране почти на 55 процентов возросло потребление яиц.

В исследовании также говорится, что в странах с развивающейся экономикой банки могут сократить объёмы кредитования для потребителей и малого бизнеса. Это может замедлить восстановление экономики.

В публикации Bloomberg нет данных о России, но ранее исследование Высшей школы экономики показало сокращение российского среднего класса более чем на шесть процентов. В свою очередь Банк России подсчитал, что за время пандемии долговая нагрузка россиян выросла почти до 12 процентов. Это максимум за всё время измерений с 2012 года.