Бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов оказался одним из первых и самых крупных инвесторов самого высокого комплекса зданий в Москве, небоскрёба "Федерация" в Москва-сити. В 2005 году он мог вложить в строительство более миллиарда рублей. Откуда у него взялись эти деньги — неизвестно.

О финансовом проекте Удодова рассказало издание The Bell. Владельцем почти двух тысяч квадратных метров офисов в ещё не построенной "Федерации" Удодов стал 15 ноября 2005 года — на этапе котлована. В это время он был начинающим предпринимателем, отмечает издание. Его бизнес-партнёром значился Виталий Качур, позже осуждённый за попытку рейдерского захвата здания в центре города.

Вскоре после регистрации сделки в "Федерации", Удодов стал соучредителем фонда содействия воссозданию храма в селе Уборы Одинцовского района вместе со своей будущей женой — сестрой Мишустина Натальей Стениной. Мишустин в то время тоже работал в сфере недвижимости — в государственном Росземкадастре, где отвечал за кадастровую оценку объектов недвижимости, рассказывает издание.

В конце 2020 года Удодов развёлся с сестрой Мишустина. Объявление о расторжении брака было сделано сразу публикации "Открытых медиа" о возможной связи предпринимателя с крупнейшим хищением НДС в России — на сумму больше 5,4 миллиарда рублей.

Издание и Фонд борьбы с коррупцией (организация внесена в России в список иностранных агентов), обращали внимание на возможную связь бизнесмена с делом Сергея Магнитского. Расследование ФБК суд постановил опровергнуть, как нарушающее деловую репутацию бизнесмена. Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что у предпринимателя была репутация человека, "много решающего в налоговой сфере" после назначения своего тестя Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы.

По оценке The Bell, Удодов мог потерять инвестиции в Сити. Западную часть "Федерации" успели достроить только к концу 2008 года — к тому моменты цены на деловую недвижимость в комплексе обрущились. В сентябре 2009 года Удодов продал свои площади за 119,8 миллиона рублей, следует из договора продажи, который есть в распоряжении редакции — то есть, в 10 раз дешевле, чем мог за них заплатить.