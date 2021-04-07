Таксист получил два года колонии после акции в поддержку Навального

Тверской суд Москвы приговорил таксиста Валерия Евсина к двум годам колонии после участия в акции против преследования Алексея Навального 23 января. Есина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия обвиняемый толкнул металлическое заграждение в сторону бойца Росгвардии.

Евсин признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. Сам осуждённый сказал, что на акции был возмущён задержанием несовершеннолетнего, поэтому толкнул заграждение. По словам адвоката, росгвардеец не получил никаких травм и повреждений.

Евсина задержали в 26 января. Через три дня его отправили в СИЗО.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в России с 23 января по 2 февраля. По итогам выступлений задержали более 10 тысяч человек – в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждено около сотни уголовных дел. Некоторые участники протестов получили реальные сроки в колонии.