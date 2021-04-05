Петербуржца осудили условно за толчок полицейского на митинге

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к полутора годам условного лишения свободы местного жителя Артема Попова по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции протеста 31 января. Ему также назначили 2 года испытательного срока. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Прокуратура просила для Попова 2 года колонии. Присутствующие на заседании потерпевшие полицейские согласились с прокурором. Подсудимый признал вину и раскаялся.
- 23 и 31 января в Санкт-Петербурге, Москве и других российских городах прошли крупные протестные митинги против действующей власти и за оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности по России полиция задержала более 6 тысяч человек. После протестных акций в Петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел.
- Суды Петербурга ранее приговорили к условному сроку Кирилла Богданова и Андрея Ломова. Реальный срок по аналогичной статье получил Евгений Туганков.
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