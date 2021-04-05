Петербуржца осудили условно за толчок полицейского на митинге

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к полутора годам условного лишения свободы местного жителя Артема Попова по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции протеста 31 января. Ему также назначили 2 года испытательного срока. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Прокуратура просила для Попова 2 года колонии. Присутствующие на заседании потерпевшие полицейские согласились с прокурором. Подсудимый признал вину и раскаялся.