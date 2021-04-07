Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального.
Как рассказала координатор штаба Ирина Фатьянова, полиции якобы кто-то сообщил, что в штабе хранятся экстремистская литература и запрещённые агитационные листовки. Кроме того, всех, кто находился в офисе, проверяют на участие в несогласованных акциях.
Сотрудники полиции заявили активистам, что пришли в штаб Навального по заявлению некоего гражданина, передаёт сайт Сибирь.Реалии.
Соратники оппозиционного политика говорят, что днём ранее в офис доставили "огромный тираж" стикеров и листовок в поддержку Навального.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше", которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Он отбывает наказание в колонии города Покров Владимирской области.
- Спустя полтора месяца после приговора адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. По их словам, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача".
- 6 апреля полиция в городе Покров у колонии, где отбывает наказание Навальный, задержала нескольких человек. Среди них глава профсоюза "Альянс врачей" (Минюст России 3-го марта признал организацию иностранным агентом) Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов. Они собрались у исправительного учреждения с требованием предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь. Васильева заявила журналистам, что команда "Альянса врачей" будет приезжать к колонии до тех пор, пока к Навальному не допустят врача или не переведут в гражданскую больницу.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
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