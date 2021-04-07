Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального.

Как рассказала координатор штаба Ирина Фатьянова, полиции якобы кто-то сообщил, что в штабе хранятся экстремистская литература и запрещённые агитационные листовки. Кроме того, всех, кто находился в офисе, проверяют на участие в несогласованных акциях.

Сотрудники полиции заявили активистам, что пришли в штаб Навального по заявлению некоего гражданина, передаёт сайт Сибирь.Реалии.

Соратники оппозиционного политика говорят, что днём ранее в офис доставили "огромный тираж" стикеров и листовок в поддержку Навального.