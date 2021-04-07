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Цитаты Свободы

"Власть уничтожает человека". Блогеры о Навальном в колонии

Кадр съемки Алексея Навального в ИК №2, распространенной ФСИН. Публикация Life.ru, фотография предоставлена агентством Reuters

Не успели пропагандисты с RT рассказать о "курортных" условиях в колонии, где отбывает срок Навальный, как на следующий же день оппозиционер сообщил, что в его отряде несколько человек болеют туберкулезом, а у него самого повысилась температура. По словам его адвоката Ольги Михайловой, за время заключения он похудел на 13 килограммов.

То, что заключенным не предоставляется квалифицированная медицинская помощь, – системная проблема, которая касается не только Навального, отмечают комментаторы.

Марина Цетлин

Алексей Навальный написал новое письмо из колонии. Трое из 15 человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. Алексей продолжает голодовку и требует допустить к нему врача.
"Альянс врачей" пытается выдвигать властям ультиматум, тоже по поводу врача.
Но врачи нужны всем, причём не фсиновские, а реальные. Как минимум, потому что в отряде 3 с туберкулезом.

Николай Травкин

Все причастные к "делу Навального", начиная с его отравления и по сегодняшние издевательства, уверены, что они никогда не окажутся на его месте. И, пожалуй, они правы. Они же в "кремлёвской обойме".

Но на месте Шпигеля оказаться может любой из них. Ведь Шпигель тоже из "кремлёвской обоймы" и сегодня обратился к суду со словами: "Мне недолго осталось, несколько дней. Я уже шестую ночь не сплю, не могу найти себе места. Все болит, и правая нога не слушается. Давайте что-то решим. У меня каждый день эта пытка, я не могу больше. Я не могу терпеть".

У колонии в Покрове прошла акция протеста, в которой приняли участие представители профсоюза "Альянс врачей" во главе с Анастасией Васильевой.

Полиция задержала 9 человек: саму Васильеву, двух медиков и нескольких журналистов, в том числе ведущего ютьюб-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева и корреспондента CNN.

Иван Яковина

У колонии, где сидит Навальный, менты арестовали корреспондента CNN Мэтью Ченса.
Наверное, это нехорошо, но я даже рад, что товарищ Ченс получит такой опыт. Его, скорее всего, пытать не будут, но вот к делу Навального его арест внимание привлечет.
Даже Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи журналистов CNN не сажали. Чего уж там, даже Усама Ибн Ладен вел себя с ними по-людски.
А Владимир Путин не хочет. Сегодняшнее задержание будет небольшим, но ярким штрихом к его портрету, когда американцы будут решать, что делать с его режимом.

Провластные блогеры после этого начали утверждать, что присутствие корреспондента CNN на акции протеста – признак иностранного вмешательства в российские дела.

Акитилоп

У ИК-2, где отбывает свой срок Навальный, был задержан корреспондент CNN Мэттью Чэнс. Как известно, это не первый случай подозрительного внимания к персоне Навального со стороны представителей зарубежных стран. И это все больше напоминает вмешательство во внутренние дела России.

На заседании суда по делу Навального вообще собралась целая коалиция – на нем присутствовали дипломаты США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Не каждый международный форум может похвастаться таким количеством участников.

Что же получается? На судебный процесс пытаются оказать влияние иностранные дипломаты, на мнение общества – иностранные журналисты. Вывод напрашивается достаточно простой. Очередные доказательства того, что Навальный является иностранным проектом, не заставили себя ждать. Любопытно, как его покровители будут реагировать в дальнейшем.

Комментаторы тем временем обнаружили, что пропагандистский репортаж на RT вскрыл нарушение распорядка в колонии.

Дмитрий Колезев

Ирек Муртазин из "Новой газеты" (в прошлом – сам сиделец) объясняет, кто по закону должен убираться в бараках. И о каком нарушении случайно рассказали Мария Бутина, НТВ и Russia Today в репортажах про Навального, который "отказывается мыть пол, как другие заключенные".

Если коротко: заключенные не обязаны убираться в бараках, это делают только те осужденные, кто официально устроен "уборщиком помещений". Но по факту бывает так, что "активисты" формально трудоустраиваются на эти должности, получают деньги, а работу принуждают делать других заключенных. Муртазин считает, что таким образом в репортажах телеканалов есть информация о возможном нарушении, допущенном в колонии, и прокуратура должна это проверить.

Ах, сколько нам открытий чудных об устройстве учреждений ФСИН готовит эта история с Навальным.

На другие нарушения обращает внимание Юлия Навальная, которая получила от начальника колонии письмо с требованием предоставить паспорт Алексея, без которого его могут не отпустить в больницу. Свой ответ вместе с полученным письмом она опубликовала в инстаграме. "Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу – только по паспорту?" – пишет жена оппозиционера. Кроме того, по ее словам, Навального в колонии провоцируют на то, чтобы он прервал голодовку.

Кирилл Шулика

Вертухаям потребовался паспорт Навального. Без него, говорят, в больницу не положить. Причем, паспорт вертухаям должна доставить жена. То есть как доставят, так сразу в больницу положат и по УДО отпустят что ли?

Интересно, что письмо шло с 17 марта по 7 апреля из Покрова в Москву. А вот то, что даже не с заключенными, а их родственниками вертухаи общаются в приказном тоне, это неудивительно. Теперь же они хозяева жизни.

Например, могут воровать альбомы с семейными фотографиями. Удивляюсь, кто же рожал людей, которые это делают? Бандит и то до такого не додумается. А еще голодающему Навальному подкладывают конфеты и жарят перед носом курицу. Ну типа, чтобы он побежал на запах есть курицу и прекратил голодовку.

Тут Ольга Романова написала, что система ФСИН теперь после помещения в тюрьму Навального находится в зоне общественного внимание и это хорошо, может ее реформируют. Однако не только сама система в зоне общественного внимания, но и ничтожные люди, которые в ней работают. Других там нет, а с этими она нереформируема. Люди, ворующие альбомы с семейные фотографиями, это приговор ей.

Евгения Альбац тем временем получила от Алексея Навального письмо, которое он отправил ей еще из СИЗО. "Женя, все окей. Исторический процесс. И Россия через него идет, и мы вместе с ней. Дойдем (наверное)", – пишет Навальный и добавляет, что ни о чем не жалеет.

Михаил Козырев

Это теперь документ нашей трагической и безжалостной эпохи. На наших глазах власть методично уничтожает человека. Со всей мощью своих пропагандистских шавок, со всей убийственной системой ФСИН. Ни одного из этих карателей в истории не останется. Останется только имя жертвы. И вопрос от наших детей: "Папа, как же это произошло и вы ничего не сделали?.."

Сергей Медведев

Как бы ни окончилось это противостояние, Навальный уже превратился в эпическую фигуру. В 2021 году это уже не просто политика и не просто медийная тема, это сюжет масштаба русской истории.

Навального перевели в медико-санитарную часть, где ему сделали анализы на коронавирус и туберкулез – оба они оказались отрицательными. Но многие не сомневаются в том, что дальнейшее пребывание в колонии серьезно угрожает его здоровью. В Сети продолжаются споры о том, стоило ли Навальному возвращаться в Россию.

Альфред Кох

Ошибка остаётся ошибкой безотносительности пафоса "писем из путинских застенков". Этот жанр освоил ещё Лимонов. Тоже человек не без биографии.

Мария Снеговая

Тот факт, что Навальный – бесстрашный, но и очень масштабный, исторически мыслящий человек, не означает, что он не мог ошибиться или недооценить.

Булат Столяров

Я все пытаюсь себе объяснить этот кошмар с самоотправкой Алексея Навального из Германии в русскую зону, и вот эти все нынешние пытки бессонницей, полу-отнятые ноги, а теперь вероятный туберкулез... И получается у меня, рационализируя хоть немного, следующее. 1) Возвращение было, конечно, его императивным моральным выбором, но, кажется, лихой ошибкой: обезглавленная деморализованная оппозиция, слабый штаб без лидера, делающий ничего или ошибки, и все, что мы видим. 2) Почему эта понятийная власть считает себя в абсолютном праве его сейчас калечить и убивать на глазах у всего мира, чего не было в случае с Ходорковским, например? Видимо, потому, что после отравления они отдавали его из Томска Меркель, как они считают, четко "на условиях Ходорковского" – забирайте, но строго без обратного билета, а он вот взял и вернулся, и знал куда, хотя предупреждали, то есть нарушил понятийный пакт. 3) В чем сейчас реальный контент происходящего для них? Вероятно, точно в том же: если заберут навсегда, как Ходорковского, то пусть летит, на поруки Германии-Франции, но теперь уже точно навсегда. Вопрос формулировок в прошении от него, от Юлии – понятный издевательский фетишизм, но теоретически выполнимый сторонами. 4) Мне кажется, что Алексей Навальный может принять решение пойти до конца, но зачем это делать сейчас – я не понимаю. Впрочем, мне было непонятно и само возвращение. Хорошо, если я чего-то не понимаю.

Варвара Бабицкая

Я не знаю, как оно в случае Навального, и у меня, безусловно, нет никакого своего опыта такого рода, но я когда-то приставала со сходным вопросом к советским диссидентам: "Зачем идти на Красную площадь, где ты просидишь с плакатом 5 минут, после чего тебя скрутят, отправят на много лет на зону, у тебя трое маленьких детей, которые останутся без тебя, а не изменит это стратегически ничего? Почему просто страх не взял верх?" И отвечали мне следующее: "Это вопрос самоуважения, гигиены, это не зачем, а потому что нельзя больше терпеть". Т.е., как я поняла, если человек уже счёл это своим делом, своей задачей, своей ответственностью, то в какой-то момент навязанные условия становятся таким унижением, что погибнуть лучше, чем его стерпеть. Буквальная гибель диссидентам как правило не грозила при Брежневе, но это тоже как сказать – Марченко погиб. Не все поступки, полагаю, диктуются расчетом.

Андрей Лошак

Поступки героев плохо поддаются рациональному объяснению. Думаю, главное тут – месседж, который Навальный передал всему обществу своим личным примером. Месседж этот он сам все время повторял после возвращения: не бойтесь, я ведь не испугался. Зло живет, пока живет страх. Человек, победивший страх, свободен. Навальный показал нам всем, что значит быть свободным человеком. Я уверен, что этот невероятный урок еще принесет свои плоды, хотя порой все выглядит довольно безнадежно (особенно на фоне ничтожной трусости всяких приличных институций типа Нонфикшена или Лендока).

В трусости многие обвиняют в том числе кинорежиссера Андрея Кончаловского, который объявил, что снимает свой фильм "Дорогие товарищи" с конкурса премии кинокритиков "Белый слон" по той причине, что на премию номинировали еще и фильмы ФБК.

Вадим Ольшевский

Меньше и меньше в тебе Кончаловского
Больше и больше в тебе Михалкова
С помощью финта ушами неловкого
Место ты занял в строю образцово.

В то же время Андрея Кончаловского поддержал режиссер Андрей Смирнов, который в эфире радиостанции "Эхо Москвы" назвал ситуацию с Навальным трагичной и требующей поддержки, но в то же время уточнил: "Давайте будем поддерживать Навального, бороться за то, чтобы его лечили и выпустили, но давайте при этом не путать то, что он делает, с настоящим искусством".

Способы борьбы предлагает Андрей Мовчан:

Поскольку для "спасения отечества" текущие методы оказались полностью негодными, давайте попробуем спасти хотя бы спасателя. Для начала – давайте перестанем читать мантру "он все переможет и всех победит" – ей богу, не до Евангелия, мы с вами в реальном мире, а не в сказке про революцию. Алексея надо срочно вытаскивать. Марши и демонстрации в этом не помогут, так же, как и обличительные посты в Фейсбуке, а западные санкции – только помешают. Вместо публичных обращений к мировым лидерам о дальнейшем раззадоривании кремлевского медведя, надо бы настоятельно (но кулуарно) требовать от них выменять Навального на что-нибудь, что для них не сложно, а Кремлю приятно. Опыт есть, как все мы знаем. Еще раз – задача не показать свою принципиальность на костях Навального, а вытащить его живым. Даже если вам его самого не жалко (мне – жалко!), поверьте – он в тысячу раз полезнее живой за границей, чем мертвый в России.

А вот когда эта задача будет решена (хочется верить что те умники, которые числят себя его ближайшими сподвижниками, и кто разрабатывал план его триумфального возвращения на родину и убеждал его в скорой победе, именно этой задачей немедленно займутся), можно будет всем нам подумать о том, что делать дальше, в том числе Навальному (ну, это он конечно сам думать будет). Будем надеяться, что он учтет этот опыт. И – не только он. И, может быть, тысячам переживающих то же самое, что и Алексей, тоже можно будет помочь. С его помощью.

Дело об отравлении Навального власти по-прежнему возбуждать отказываются, напоминает Илья Яшин.

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