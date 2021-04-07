Госдума приняла закон об участии в выборах кандидатов-"иноагентов"

Государственная дума России в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о порядке участия в выборах кандидатов-"иностранных агентов". Теперь участники выборов должны будут указывать о своём статусе "иноагента" в подписных листах и агитационной продукции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кандидатов-"иноагентов" также обяжут сообщать в подписном листе о наличии судимости. Закон вводит новое понятие "лицо, аффилированное с иноагентом". На сайте Госдумы указывается, что таким будет считаться кандидат, который не был признан "иноагентом", но за два года до назначения выборов или в период избирательной кампании являлся учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ или другой организации "иноагента".

К "лицам, аффилированным с иноагентами" также будут относится те, кто занимается политической деятельностью и получается деньги или имущество от "иноагентов".

Новый закон запрещает иностранцам, лицам без гражданства, незарегистрированным общественным объединениям, "НКО-иноагентам" и "СМИ-иноагентам" осуществлять деятельность, которая будет способствовать или препятствовать выдвижению кандидатов. Им также запрещено влиять на результаты выборов.