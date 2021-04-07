В Британии AstraZeneca не рекомендована людям моложе 30 лет

Британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Такое решение приняла консультативная группа по вакцинам на основе исследования, сообщает Reuters.

Согласно его результатам, после получения соответствующей прививки у 79 человек образовались тромбы, 19 человек скончались. Эти случаи чрезвычайно редки, учитывая, что всего было применено более 20 миллионов доз. Тем не менее, расчет соотношения риска и пользы позволило медикам утверждать, что для молодых людей подойдет альтернативная вакцина против COVID-19.

По заявлению представителей здравоохранения, выявленные факты не окажут серьезного влияния на темпы вакцинации в Соединённом Королевстве. С 7 апреля в стране началось внедрение еще одной вакцины – Moderna. В скором времени ожидается поступление Pfizer.

Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочный эффектов AstraZeneca.

По данным EMA, из 34 миллионов прививок этой вакциной лишь 169 привели к тромбам в головном мозгу. Иными словами, вероятность такого исхода исчезающее мала. Для сравнения: 4 из 10 тысяч женщин страдают появлением сгустков крови во время приема оральных контрацептивов. Это позволило европейскому и британскому регуляторам заявить, что AstraZeneca продолжает оставаться важным средством в борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта социологи зафиксировали в Европе резкое снижение доверия к AstraZeneca. Против препарата выступили примерно две трети населения в Германии, Франции, Испании и Италии. Как и российский Спутник V, AstraZeneca является векторной вакциной.

В настоящее время Британия является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации: первую дозу получил каждый второй житель страны.