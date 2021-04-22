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Время Свободы: "Не все решает Путин. Внутренней политикой рулят силовики"

Время Свободы: "Не все решает Путин. Внутренней политикой рулят силовики"
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Время Свободы: "Не все решает Путин. Внутренней политикой рулят силовики"

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Число российских дипломатов в Чехии будет приведено в соответствие с числом чешских дипломатов в России***Могут ли повлиять на российские власти акции в поддержку Навального***Петербург намного опередил другие города по числу задержанных на акциях оппозиции 21 апреля.

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