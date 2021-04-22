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Человек имеет право Live

Человек имеет право Live. Состояние критическое, прогноз неблагоприятный

Человек имеет право Live. Состояние критическое, прогноз неблагоприятный
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Человек имеет право Live. Состояние критическое, прогноз неблагоприятный

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Как прошли протесты и к чему приведут акции в поддержку Алексея Навального и других российских заключенных, нуждающихся в медицинской помощи. В России прошли парламентские слушания о ситуации в системе здравоохранения. Что предпримут власти?

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