Человек имеет право Live. Состояние критическое, прогноз неблагоприятный
Как прошли протесты и к чему приведут акции в поддержку Алексея Навального и других российских заключенных, нуждающихся в медицинской помощи. В России прошли парламентские слушания о ситуации в системе здравоохранения. Что предпримут власти?
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